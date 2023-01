Foto WhatsApp: addio alle immagini sgranate | C’è la svolta

Quando si inviano immagini tramite WhatsApp capita spesso che le foto risultino sgranate o comunque di qualità inferiore all’originale.

Ciò avviene perché la compressione automatica agita dall’app di messaggistica non prevede, o almeno non prevedeva, l’invio di immagini preservate nella loro qualità originale.

Ogni chat deve fare i conti con problemi di peso e spazio di archiviazione. Più sono pesanti i file inviati e più si rallenta la comunicazione. Ma ora i programmatori di WhatsApp sono pronti ad affrontare uno dei problemi più comuni e fastidiosi tra quelli segnalati dagli utenti della app. Vale a dire la gestione delle immagini compresse inviate tramite chat.

Con la beta 2.23.2.11 per Android, gli sviluppatori della app di messaggistica di Meta stanno lavorando alla possibilità di permettere a ogni utente di inviare foto a qualità originale. Ecco come WhatsApp potrebbe dire addio per sempre alle immagini sgranate. Anche se la funzione è ancora in fase di beta test, sono già trapelate informazioni rilevanti su come potrebbe apparire e lavorare questa novità.

Mai più immagini sgranate su WhatsApp

Finalmente la app consentirà di inviare foto a piena qualità. A oggi, le impostazioni di Whatsapp, tramite il pannello “Qualità Caricamento Media”, permettono di scegliere tra tre modalità di invio: “Auto (consigliato)”, “Migliore qualità” e “Risparmio dati”. Quasi tutti gli utenti si tengono fedeli all’impostazione auto, cioè quella consigliata. Ciò non permette troppa elasticità nell’utilizzo. Nel senso che un utente potrebbe voler inviare determinate foto ad alta qualità e preservare l’impostazione standard per tutti gli altri invii.

Ma con l’ultimo aggiornamento della beta i programmatori di Whatsapp sono alle prese con la messa a punto di una nuova funzionalità che permetterà di inviare foto a qualità originale!

Sarà possibile direttamente nell’interfaccia grafica scegliere la foto da inviare e selezionare l’opzione per inviare lo scatto a qualità originale.

Ancora non si sa a che punto sia lo sviluppo di questa funziome, dunque è impossibile prevedere quando e se diventerà uno strumento alla portata di ogni utente. Ciononostante la novità introdotta da questa nuova funzione potrebbe rendere la vita più comoda a tutti coloro che usano l’app anche per lavoro o comunque come strumento sostitutivo della mail.

Infine pare che Whatsapp stia anche lavorando alla possibilità di trasferire chat senza Google Drive su Android. E poi c’e anche un’altra novità per gli aggiornamenti di stato, dove è stato annunciato che si potranno presto inserire delle note vocali. Interessante, no?