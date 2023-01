“Jason Statham è morto”: cos’è successo all’attore di Fast and Furious?

By

Ha lasciato i fan senza parole un annuncio circolato in questi giorni, rivelatosi del tutto fasullo: “Jason Statham è morto”, cos’è successo

Una notizia che ha sconvolto i fan e il pubblico, generando panico e confusione e rivelatasi del tutto fasulla. Una bufala che ha coinvolto il celebre attore Jason Statham, interprete, tra gli altri successi, di “Fast and Furious”. A quanto pare non è stato il primo, andiamo a scoprire cos’è successo.

Una voce che circolava ormai da diversi giorni e che, ovviamente, ha destato scalpore. Pare che a dare inizio a tutto sia stato un post pubblicato su Facebook, il celebre social, con uno scatto in cui era ritratto l’attore con le parole “R.I.P.” sul quale, ovviamente, si sono riversati centinaia di commenti.

Andiamo a vedere nel dettaglio cos’è successo e perché anche i rappresentati dell’attore sono dovuti intervenire per smentire il tutto ed etichettare la notizia per quella che era, una bufala.

L’annuncio della morte dell’attore Jason Statham: ma è una bufala, cos’è successo

Come abbiamo accennato ha avrebbe tutto avuto inizio da questo post su Facebook. In centinaia hanno commentato e condiviso la notizia, credendovi senza dubbi, alimentando il passaparola poi rivelatosi del tutto falso.

Addirittura sarebbe stato fornito un resoconto di quanto sarebbe successo al celebre interprete. Resoconto nel quale si spiegava che l’attore fosse deceduto l’11 Gennaio alle ore 11 del mattino. Questo fino a quando qualcuno ha giustamente fatto notare che una notizia del genere sarebbe stata senza dubbio ripresa dalle grandi testate giornalistiche e televisive se fosse stata vera.

A quanto pare, infatti, l’attore, che è vivo, vegeto e in salute, non sarebbe il primo ad essere finito al centro di una di queste bufale che, spesso e volentieri, fanno “morire” un personaggio di spicco. Si tratta sicuramente di una trovata che non ha niente di divertente.

Ovviamente, come abbiamo detto, sono intervenuti i rappresentanti di Jason Statham che hanno smentito definitivamente la notizia senza mezzi termini. “Jason Statham si unisce alla lunga lista di celebrità che sono state vittime di questa bufala” avrebbe detto. “È ancora vivo e vegeto; smettetela di credere in quello che si leggete su Internet” hanno poi aggiunto. A riprova che internet e i social, talvolta, possono rivelarsi fonte di notizie che non hanno nulla di reale.