Un Posto al Sole, presto verrà raccontata la morte di un personaggio: ecco quale

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole verrà raccontata la morte di un personaggio storico della soap opera Rai, ecco di chi si tratta

I colpi di scena a Un Posto al Sole non mancano mai, da anni l’amatissima soap opera in onda su Rai Tre stupisce i telespettatori con le sue interessanti vicende. Sembra che nei nuovi episodi assisteremo al racconto della morte di uno personaggio molto amato.

Le ultime vicende degli inquilini di Palazzo Palladini stanno incuriosendo non poco tutti coloro che da anni seguono la famosa fiction in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai Tre. A catturare soprattutto l’attenzione dei telespettatori è quello che sta succedendo tra Nunzio e Alice e le accuse che la ragazza gli ha rivolto.

Durante l’assenza di Chiara il Cammarota si è lasciato travolgere dalla passione con la Pergolesi. Inizialmente ha provato a resistere per restare fedele alla compagna, in alcuni momenti di sconforto però ha ceduto. Più volte la nipote di Marina Giordano gli ha assicurato che si trattava di una relazione senza impegna, solo per divertirsi un po’ insieme, con il tempo però si è presa una vera e propria cotta per lui.

UPAS, a breve si parlerà della morte di uno dei personaggi della soap

Alice è diventata sempre più insistente nei confronti di Nunzio, nonostante i suoi continui rifiuti. Quando la Petrone è tornata a Napoli per le festività natalizie lo chef ha messo fine al flirt clandestino con la giovane ragazza ma lei c’è rimasta piuttosto male.

Dopo qualche discussione sembrava aver accettato che tra i due non potesse esserci più nulla, vedendolo però ubriaco ha cercato per l’ennesima volta di farlo cedere alle sue avance. Di fronte al nuovo rifiuto hanno discusso in modo animato, lui stringendole i polsi le ha causato dei segni. Alla nonna ha raccontato che Nunzio ha provato a violentarla, accuse che hanno spinto Elena a fare ritorno a Napoli.

Nei prossimi episodi potremmo assistere ad un nuovo colpo di scena, l’annuncio della morte di un personaggio molto amato dai fan di Un Posto al Sole. Si tratta di Teresa, la mamma di Silvia, ruolo interpretato per anni da Carmen Scivittaro. Negli ultimi anni non ha fatto più parte del cast della soap, l’attrice è morta lo scorso agosto e sembra che gli sceneggiatori stiano pensando di parlare del suo decesso anche nella fiction.

Stando a quanto ha reso noto il settimanale Visto nei prossimi episodio Silvia potrebbe annunciare la morte della madre Teresa agli altri inquilini di Palazzo Palladini. Al momento però non è ancora noto quando succederà.