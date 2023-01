Un Posto al Sole: l’annuncio di un ritorno che farà discutere

By

A Un posto al Sole torna un personaggio che è stato molto amato in passato, di chi si tratta e cosa succederà

Con le loro vicende gli inquilini di Palazzo Palladini continuano a tenere incollati al televisore moltissimi telespettatori. Un Posto al Sole va in onda da lunedì a venerdì su Rai Tre alle 20.50 con storie sempre attuali ed interessanti. Cosa succederà nei prossimi episodi dell’amatissima soap opera? Un ritorno farà discutere non poco.

Dopo la consueta pausa del weekend lunedì 9 gennaio 2023 è iniziata una nuova settimana di Un Posto al Sole. Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad un ritorno tanto atteso, quello di Valentina Pace nei panni di Elena Giordano. Nelle ultime settimana è stata data molta visibilità ad Alice e dopo tutto quello che è successo negli ultimi episodi il ritorno della madre, figlia di Marina Giordano, era inevitabile.

La Pergolesi si è presa una cotta per Nunzio, i due più volte si sono lasciati travolgere dalla passione ma lui sin dall’inizio è sempre stato chiaro. Cammarota ama Chiara e non ha nessuna intenzione di mettere fine alla loro relazione, Alice per convincerlo a stare comunque insieme gli ha assicurato che si sarebbero solo divertiti.

Le cose però non sono andate proprio così, lei infatti ha iniziato a provare dei sentimenti e la vicenda si è complicata sempre di più. Quando la Petrone è tornata a Napoli per le vacanze di Natale Nunzio ha chiuso con Alice, quest’ultima si è sempre detta contraria alla loro rottura.

Valentina Pace annuncia il suo ritorno a UPAS nei panni di Elena Giordano

Nei giorni scorsi è stata proprio Valentina Pace ad annunciare il suo ritorno a Un Posto al Sole, mostrandosi nei camerini del set della soap opera. Fino al 2010 l’attrice è stata una presenza fissa della fiction Rai. Era poi riapparsa in alcuni episodi nel 2016 e dal 2017 al 2019.

Nelle precedenti puntate, approfittando di un momento di vulnerabilità dello chef del Vulcano la nipote di Marina Giordano si è gettata per l’ennesima volta tra le sue braccia ma lui l’ha rifiutata.

Un rifiuto che lei non voleva accettare, alla fine lui l’ha spinta facendola cadere a terra. I due hanno discusso animatamente, lui stringendole i polsi le ha lasciato i segni, un dettaglio che non è sfuggito a Marina.

Quando la nonna le ha chiesto spiegazioni Alice ha fatto il nome Nunzio, lo ha anche accusato di essere stato lui a farle di nuovo delle avances, ma questa non è la realtà. Cammarota accusato dalla Pergolesi ha ammesso le sue colpe, ma si è definito innocente in merito al tentato stupro. Elena lo sostiene e gli ha assicurato che parlerà con la figlia affinché faccia la cosa giusta.