La malattia di Elisa: la cantante costretta a fermare tutto

La celebre e amatissima cantante costretta a rimandare alcune tappe del suo tour: cos’è successo ad Elisa, i dettagli

Una notizia che ha preoccupato i fan, trepidanti all’idea di prendere parte al suo tour. La celebre, amatissima e talentuosa cantante Elisa ha dovuto rimandare alcune date a causa di un disturbo fisico. Di cosa si tratta, i dettagli.

La sua voce è tra le più belle e amate del panorama musicale nostrano. Il suo talento è eccezionale. Non sorprende, dunque, che sia seguitissima dal pubblico e che i suoi concerti siano sempre sold-out.

Purtroppo, alcune date del tour “At intimate night” sono state rimandate a causa di un disturbo di cui soffre la cantante. C’è stata, ovviamente, preoccupazione per l’artista, e subito il pubblico le ha mostrato sostegno e vicinanza. Andiamo a vedere, allora, di cosa si tratta nello specifico.

Elisa, il disturbo di cui soffre la cantante: costretta a rimandare alcune date del tour

A quanto pare, la splendida Elisa soffre di vertigine parossistica posizionale. Per chiunque si stesse chiedendo di cosa si tratta cercheremo di spiegarlo in termini semplici. Iniziamo col dire che è un disturbo “benigno”, per quanto talvolta possa rivelarsi limitante per chi ne è affetto.

Detto in termini semplici, chi ne soffre accusa improvvise e forti vertigini, capogiri, che possono portare anche sensazione di nausea, un aumento del battito cardiaco, sudorazione. Questo accade, solitamente, quando si cambia posizione del capo. A volte, spostare di nuovo la testa può contribuire a migliore i sintomi, ma non sempre è così “semplice”.

La durata di questi “episodi” è solitamente breve, al massimo alcuni minuti, ma, ovviamente, crea parecchi problemi a chi ne soffre. Diventa chiaro, dunque, il motivo per il quale la talentuosa Elisa abbia dovuto fermare alcune date del tour.

Questo tipo di disturbo pare collegato all’orecchio interno e, ovviamente, occorre consultare un medico per capire la strategia giusta per affrontarlo. La stessa artista avrebbe descritto i sintomi come “stare al luna park”.

Ovviamente, per una cantante che trascorre diverse ore sul palco, non è semplice portare avanti uno show avendo a che fare con questo tipo di condizione. Per questo tutto il pubblico ha mostrato il suo sostegno e affetto ad Elisa augurandole di rimettersi al più presto. E noi ci uniamo a questo augurio sperando di rivederla a breve dominare la scena con la sua voce inconfondibile e straordinaria.