Allerta Pistacchi in Campania per sostanze cancerogene: il prodotto richiamato

Una nuova allerta alimentare del governo richiama dal mercato pistacchi prodotti in Campania: a quale marchio fare attenzione?

Il consumo di frutta secca aumenta a dismisura nel periodo delle feste natalizie e nei giorni appena successivi. Per questo motivo i controlli qualità su questo tipo di prodotti diventano più frequenti verso la fine dell’anno.

Proprio a seguito di tali controlli il Ministero della Sanità ha imposto il richiamo di un marchio di pistacchi perché in alcune confezioni sono state riscontrate alte quantità di Aflatossina B1 e Aflatossine Totali, tanto alte da essere oltre i limiti di legge.

Le aflatossine sono tossine prodotte da un fungo chiamato Aspergillus e sono contenute nelle sue spore. Le spore sono in pratica i semi che il fungo diffonde nell’ambiente per moltiplicarsi.

Le spore di questi funghi si diffondono e si sviluppano più facilmente nelle zone a clima caldo e umido o, comunque, in condizioni ambientali di questo genere.

Purtroppo, le tossine contenute nelle spore dei funghi Aspergillus sono nocive per gli esseri umani poiché in grado di alterare il DNA e indurre lo sviluppo del cancro.

Le aflatossine si trovano principalmente nelle arachidi e in tutta la frutta a guscio in generale. Assunte in piccole quantità non provocano problemi ma, nel momento in cui venissero ingerite in quantità importanti (come accade potenzialmente nel periodo di Natale) il rischio diventa più alto.

Il prodotto richiamato dopo l’allerta alimentare sui pistacchi

Il richiamo di un prodotto alimentare non viene esteso a tutti i prodotti di un determinato marchio o a tutte le confezioni di un determinato prodotto. Esso viene diretto su determinati lotti di produzione, cioè su specifiche quantità di confezioni prodotte, le stesse che non hanno superato i controlli sanitari.

Se un consumatore si rende conto di aver acquistato una confezione di prodotto appartenente ai lotti contaminati non dovrà fare altro che evitare di consumare il prodotto e restituire le confezione al punto vendita, dove verrà correttamente ritirata e smaltita.

Il prodotto richiamato dal mercato è a marchio ALIMENTS s.r.l. e la denominazione prodotto (cioè il nome del prodotto indicato sull’etichetta) è PISTACCHIO SGUSCIATO.

Quest’azienda ha sede in località Fosso Iperatore, a Nocera Inferiore provincia di Salerno, quindi è molto probabile che gran parte del prodotto contaminato sia commercializzato, quindi venduto e consumato in Campania.

Le confezioni da restituire sono sacchetti da 1 Kg e confezioni da ingrosso da 10 Kg.

I lotti di produzione da restituire, con le relative date di scadenza sono: