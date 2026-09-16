Afragola, avviso odore acre: indicazioni per i cittadini

Afragola ha ricevuto segnalazioni riguardo a un odore acre percepito in diverse aree del comune. Secondo le informazioni fornite dall’amministrazione comunale, la fonte di questo odore è stata rintracciata nello stabilimento PPG di Caivano, dove si è registrata una fuoriuscita di sostanza da un silos.

La situazione è stata prontamente gestita grazie all’intervento del Nucleo NBCR di Napoli, che ha fermato definitivamente la fuoriuscita della sostanza. Nonostante ciò, per precauzione, si raccomanda ai cittadini di seguire alcune indicazioni.

È consigliabile mantenere porte e finestre chiuse negli ambienti domestici e lavorativi, quando possibile. È inoltre opportuno evitare di stendere il bucato all’aperto e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come bambini, anziani e soggetti fragili.

Si invita la cittadinanza a rimanere aggiornata attraverso i canali ufficiali del Comune per eventuali novità sulla situazione.