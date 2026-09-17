Pomigliano d’Arco, nuovo sportello ‘Riparto’: consulenza sul debito

Il Comune di Pomigliano d’Arco ha attivato uno sportello di consulenza gratuita, dedicato a chi sta affrontando difficoltà a causa del sovraindebitamento. Il servizio è disponibile da oggi presso il Municipio.

Denominato Riparto, lo sportello è operativo ogni mercoledì, dalle 15:00 alle 17:00, nella stanza n. 18 al primo piano del Municipio. Qui, i cittadini possono ricevere ascolto e orientamento, insieme al supporto di esperti qualificati per gestire le problematiche legate ai debiti.

Questo servizio si rivolge principalmente a commercianti, piccoli imprenditori, professionisti, cittadini e famiglie che vivono situazioni di difficoltà economica e necessitano di assistenza nella gestione delle loro questioni debitorie.

Per prenotare una consulenza, gli interessati possono visitare il sito web del Comune e seguire le istruzioni per la prenotazione. È sufficiente cliccare su “Settore4-.Affari Legali” e poi selezionare “Sportello sovraindebitamento” per completare il processo.

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Pomigliano d’Arco. Questa iniziativa fornisce un aiuto concreto a chi gestisce attività commerciali e a chi sta attraversando un periodo difficile dal punto di vista economico, offrendo strumenti utili per ricominciare.