Bacoli, Phlegraean Film Festival: conclusione della settima edizione

Si è chiusa la Settima Edizione del Phlegraean Film Festival, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di cortometraggi provenienti da ogni parte del mondo. Promosso da Drazil Production, il festival ha presentato una vasta gamma di storie e linguaggi, mettendo in luce la sua dimensione internazionale.

Durante gli 11 giorni di festival, che si sono svolti nel cuore dei Campi Flegrei, si sono alternati 7 giorni di proiezioni, eventi, incontri e momenti di formazione. Quest’anno, il festival ha introdotto nuovi premi per diverse categorie, tra cui Miglior Videoclip, Miglior Horror, Miglior Corto d’Animazione, Miglior Eco-short e Miglior Documentario.

Una novità importante di questa edizione è stata l’attenzione dedicata alla formazione, realizzata in collaborazione con Fucina Creativa Flegrea. Seminari e laboratori sono stati condotti da esperti del settore, come Mimmo Borrelli e Costanza Boccardi. Questi momenti si sono rivelati molto utili per attori e attrici, con la partecipazione di Angelo Curti nella giuria tecnica.

Un sentito ringraziamento va al Comune di Bacoli, in particolare al Vicesindaco Mauro Cucco e al Sindaco Josi Gerardo Della Ragione, per il supporto e l’accoglienza riservati al festival. Riconoscimenti anche al Centro Ittico Campano e alle istituzioni regionali, che hanno avuto un ruolo fondamentale nel successo dell’iniziativa.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale sul canale Facebook del Comune di Bacoli.