Napoli, Fontana del Nettuno: illuminazione per El Salvador

Il Comune di Napoli ha reso noto che la Fontana del Nettuno sarà illuminata con i colori bianco e azzurro in occasione delle celebrazioni per l’Indipendenza di El Salvador. Questo gesto vuole esprimere la vicinanza e il supporto alla comunità salvadoregna che vive nella nostra città.

Attraverso questa iniziativa, l’amministrazione comunale desidera sottolineare l’importanza del dialogo e della condivisione tra le diverse culture. L’illuminazione della fontana sarà un simbolo di riflessione e solidarietà nei confronti del popolo salvadoregno, creando un momento di unione e celebrazione.

Al momento, non sono state comunicate informazioni dettagliate riguardo alla data e ora in cui avverrà l’illuminazione, né sul luogo preciso. Si raccomanda di tenere d’occhio i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti su questo evento.