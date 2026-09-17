Montoro, sospensione idrica: avviso per i cittadini dal 16 al 17 settembre

L’Azienda ALTO CALORE SERVIZI SPA ha comunicato che ci sarà una sospensione notturna della fornitura idrica a Montoro. L’interruzione inizierà alle 23.00 di mercoledì 16 settembre 2026 e terminerà alle 06.00 di giovedì 17 settembre 2026.

Le aree che subiranno la sospensione includono: San Pietro, Caliano, San Eustachio, Preturo, Borgo, San Felice, Piano, Figlioli, S. Bartolomeo, Piazza di Pandola e Misciano. Durante questo periodo, l’erogazione dell’acqua sarà momentaneamente interrotta per permettere una gestione ottimale della riduzione della disponibilità idrica.

Va sottolineato che gli orari menzionati indicano solo la chiusura e apertura degli organi di manovra delle condotte. Il ripristino dell’erogazione per ciascuna utenza avverrà in base ai tempi richiesti per il riempimento delle condotte.

Per qualsiasi esigenza o segnalazione, i cittadini possono contattare il numero verde di Alto Calore Servizi: 800 954 430. È consigliabile visitare il sito ufficiale dell’Azienda per ulteriori aggiornamenti.