Torre del Greco, famiglie rientrano in via Lamaria

Le famiglie che erano state evacuate dallo stabile di via Lamaria 43/C a Torre del Greco sono finalmente tornate nei loro appartamenti. Il dissequestro della palazzina è stato deciso dalla Procura di Torre Annunziata a seguito di un accurato ripristino delle condizioni di sicurezza e abitabilità.

Il rientro è avvenuto dopo 40 giorni di evacuazione, durante i quali sono state effettuate verifiche sugli impianti e prove di carico sui solai colpiti dall’incendio. Questo risultato è stato possibile grazie alla collaborazione tra il Comune, la Polizia Municipale, gli Uffici Comunali, gli Amministratori, gli Organi di Polizia e la Procura.

Il Sindaco Luigi Mennella ha commentato: “Abbiamo mantenuto la promessa fatta ai residenti, il rientro, inizialmente previsto entro il 15 settembre, è avvenuto con alcune ore di anticipo”. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune.