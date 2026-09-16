Afragola, compleanno di nonna Emma: 107 anni di vita

Afragola ha recentemente vissuto un momento unico: nonna Emma ha festeggiato il suo 107° compleanno. Il sindaco Gennaro Giustino era presente per portare gli auguri di tutti i cittadini.

Nata il 13 settembre 1919, nonna Emma ha spento le sue 107 candeline circondata dall’affetto dei suoi cari. La sua esistenza è un esempio di forza e resilienza, avendo affrontato numerose sfide, tra cui la solitudine durante la Seconda guerra mondiale, quando il marito fu inviato al fronte.

Il sindaco Giustino ha sottolineato quanto sia importante celebrare giornate come questa, che rappresentano un momento di riflessione per l’intera comunità di Afragola. Nonna Emma, madre di cinque figli, incarna davvero i valori della dedizione e dell’amore familiare.

La festa è diventata un’occasione di condivisione e orgoglio per tutti, richiamando l’attenzione sulle tradizioni e sulla storia di Afragola.

Per scoprire di più sulla vita di nonna Emma e sull’evento, è possibile visitare il post ufficiale del Comune.