A Vico Equense, è prevista un’ interruzione dell’energia elettrica che riguarderà le zone di San Francesco, San Salvatore e Monte Faito. La notizia è stata comunicata dai tecnici di E-Distribuzione e i lavori si svolgeranno dal 28 novembre 2026 alle 23:30 fino al 29 novembre 2026 alle 6:30.

Questa interruzione è necessaria a causa di un’anomalia riscontrata su un sezionatore di media tensione in via San Francesco, dove si è verificato un principio di surriscaldamento. Per garantire la continuità del servizio e ridurre il carico sulla linea, sono in fase di installazione gruppi elettrogeni in alcune cabine a Monte Faito.

Durante i lavori, l’energia elettrica potrebbe essere ripristinata temporaneamente. Si consiglia di evitare l’uso degli ascensori e di prestare attenzione per evitare possibili pericoli. I residenti delle aree interessate sono stati avvisati attraverso comunicazioni ufficiali.

Questo intervento è fondamentale per ripristinare la sicurezza e l’affidabilità della rete elettrica. Per segnalare eventuali guasti, è attivo il numero verde 803.500. Si ringraziano i cittadini per la loro collaborazione e comprensione.