Ad Afragola, oggi, sabato 28 e domenica 29 novembre, si tiene lo Spettacolo del Circo in Piazza Sacro Cuore. Questo evento è pensato per intrattenere sia adulti che bambini, offrendo una varietà di attività per le famiglie, come indicato nel comunicato ufficiale del Comune.

Il divertimento ha preso il via ieri, venerdì 27 novembre, con una giornata ricca di spettacoli che ha visto la partecipazione della banda musicale e del Clown Bistecca. Gli spettatori hanno potuto godere di momenti indimenticabili grazie a «il più piccolo circo d’Italia».

Per oggi è previsto uno spettacolo che inizierà alle 18:30, con la partecipazione speciale del ventriloquo Antonio Diana e il suo show Provini per pupazzi. Domani, domenica 29 novembre, si svolgeranno due spettacoli: il primo alle 11:00 e il secondo alle 18:00.

In aggiunta agli spettacoli, oggi e domani, dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 19:00, saranno disponibili laboratori per bambini e ragazzi. Le attività comprenderanno la scuola circense, baby dance e giochi di gruppo.

L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.