La Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. L’allerta prevede venti forti settentrionali con possibili raffiche, in particolare per domenica 29 novembre, come comunicato dal Comune.

Il Sindaco di Benevento invita i cittadini a prestare attenzione, soprattutto nelle aree vicino a alberi e strutture alte. C’è un rischio concreto di caduta di rami, alberi, pali, segnaletica e impalcature. È fondamentale segnalare eventuali situazioni di pericolo anche in condizioni normali, contattando i numeri di emergenza 112, 113, 115.

Si consiglia di fissare in modo sicuro o rimuovere da finestre e balconi oggetti mobili come piante, coperture e strutture temporanee che potrebbero essere sollevati dal vento. È opportuno limitare gli spostamenti a quelli strettamente necessari.

Per rimanere aggiornati sulla situazione meteo, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento e della Protezione Civile.