Il Comune di Napoli ha emesso un avviso di allerta meteo che rimarrà in vigore fino alle ore 14:00 di venerdì 27 novembre 2026.

Si tratta di un’allerta di livello giallo che interessa la zona 1, la quale include Piana Campana, Napoli, Isola, Area Vesuviana. Sono attese precipitazioni locali, che potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, con intensità moderata.

A causa di questa situazione, i parchi cittadini saranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche sarà vietato.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune, dove è disponibile l’avviso completo.

Si consiglia alla cittadinanza di seguire i canali ufficiali del Comune per restare aggiornati in tempo reale sull’evoluzione della situazione.