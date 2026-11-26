Il Comune di Napoli ha diramato un avviso di allerta meteo che sarà attivo dalle ore 14:00 di mercoledì 25 novembre 2026 fino alle ore 14:00 di giovedì 26 novembre 2026.

L’allerta riguarda la zona 1, comprendente Piana Campana, Napoli, Isola, Area Vesuviana. Si prevedono precipitazioni sparse o diffuse, che potrebbero manifestarsi anche sotto forma di rovesci o temporali, localmente di intensità moderata o forte, con un miglioramento atteso per la mattinata di domani. I venti forti sud-occidentali porteranno con sé locali raffiche, soprattutto in serata, mentre il mare sarà agitato, con il rischio di mareggiate lungo le coste più esposte.

Il livello di allerta è ARANCIONE 🟠. Di conseguenza, i parchi cittadini verranno chiusi e l’accesso alle spiagge pubbliche sarà vietato. Anche gli impianti sportivi all’aperto, come il stadio Ascarelli, il stadio Antonio Juliano/Caduti di Brema e il Maschio Angioino, resteranno chiusi. Tuttavia, i cimiteri cittadini rimarranno accessibili.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune di Napoli.