Il 26 novembre 2026, alle 04:16 ora locale, l’Osservatorio Vesuviano ha registrato una scossa sismica di magnitudo 2.3 nel golfo di Pozzuoli, ad una profondità di 3,75 km.

La scossa ha potuto provocare un forte boato, avvertito da coloro che risiedono nei pressi dell’epicentro. Il sindaco di Pozzuoli ha prontamente informato i cittadini, garantendo una comunicazione chiara e tempestiva.

I residenti che desiderano segnalare eventuali danni o disagi possono contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891 oppure la Protezione Civile al numero 081/18894400.

Per ulteriori dettagli sull’andamento della fase di sollevamento e sui fenomeni connessi, si consiglia di visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV all’indirizzo http://www.ov.ingv.it/ov/.

Si raccomanda alla popolazione di rimanere informata attraverso i canali ufficiali e di prestare attenzione a eventuali nuovi comunicati.