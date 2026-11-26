Casoria ospiterà l’evento Strade di Creatività – Esplorando l’Arte Insieme, dedicato ai più giovani, che si terrà in Piazza Cirillo. Questo evento mira a valorizzare l’arte e la creatività come strumenti di partecipazione e inclusione sociale, ponendo particolare attenzione ai bambini con disabilità e a quelli con bisogni educativi speciali.

Il programma prevede quattro appuntamenti, tutti in programma per le ore 15:30, durante i quali si svolgeranno vari laboratori creativi. L’idea è di animare gli spazi pubblici della città, riscoprendo la gioia e la condivisione in un ambiente accessibile a tutti.

Il calendario dei laboratori è il seguente:

27 NOVEMBRE 2026 : STREET ART – Laboratorio pratico di arte su strada con gessetti.

: STREET ART – Laboratorio pratico di arte su strada con gessetti. 10 DICEMBRE 2026 : MOSAIC ART – Creazione di mosaici e opere artistiche.

: MOSAIC ART – Creazione di mosaici e opere artistiche. 16 FEBBRAIO 2027 : POSTER ART – Realizzazione e affissione di manifesti e opere artistiche.

: POSTER ART – Realizzazione e affissione di manifesti e opere artistiche. 23 MARZO 2027: CALLIGRAFIA URBANA E GRAFFITI – Sperimentazione di scrittura urbana e graffiti.

Questi laboratori sono aperti a tutti i bambini e ragazzi, con l’intento di far emergere i loro talenti e incentivare un senso di appartenenza alla comunità.

L’evento è organizzato dal Comune di Casoria. Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, è possibile seguire i canali ufficiali dell’ente.