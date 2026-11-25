Il Comune di Casoria ha convocato una seduta straordinaria del Consiglio Comunale per l’elezione del nuovo Presidente. L’incontro avrà luogo nella Biblioteca Comunale “Mons. Mauro Piscopo”, in via Aldo Moro n.26.
La prima convocazione è prevista per lunedì 30 novembre 2026 alle ore 14:30. Se necessario, la seconda convocazione si svolgerà mercoledì 2 dicembre 2026 alle ore 09:30.
Per maggiori informazioni, è possibile consultare l’avviso completo sul sito ufficiale del Comune.
Si raccomanda ai cittadini di segnarsi queste date, considerando l’importanza di questo incontro per la comunità.