La Protezione Civile della Regione Campania ha alzato il livello di allerta meteo, passando da giallo a arancione. Questa modifica è in vigore a partire da oggi, mercoledì 25 novembre, alle ore 14, e resterà attiva fino alle ore 14 di domani, giovedì 26 novembre.

Il cambiamento dell’allerta è stato deciso a causa del peggioramento delle condizioni meteorologiche, con previsione di precipitazioni intense, rischio di frane, caduta massi, colate rapide di fango, allagamenti ed esondazioni. Inoltre, è stata prorogata l’allerta per vento forte, con raffiche che potrebbero provocare mareggiate sul mare agitato.

Per tutelare la sicurezza di tutti, sono state disposte la chiusura delle scuole, dei parchi pubblici, delle aree di sgambamento per cani e del cimitero comunale per l’intera giornata di domani, giovedì 26 novembre. L’ordinanza sindacale relativa a queste chiusure sarà pubblicata a breve.

Si raccomanda ai cittadini di:

▪️ Limitare gli spostamenti a quelli necessari.

▪️ Evitare sottopassi, locali interrati e aree soggette a rischio di allagamento o frana.

▪️ Non sostare vicino a alberi, strutture vulnerabili al vento e pareti rocciose.

▪️ Mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi e terrazzi.

▪️ Stare lontani dalle zone costiere esposte alle mareggiate.

Si invita tutti a fare attenzione e a seguire gli aggiornamenti sui canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.