Al Maschio Angioino si è svolta la quarta edizione del festival «Alla prova del tempo», un evento che ha messo in luce le trasformazioni nella vita pubblica e privata nel corso della storia. Per tre giorni, sono stati organizzati ben sedici appuntamenti, che hanno invitato a riflettere sul passato per avere una migliore comprensione del futuro.

Tra i relatori, spiccano nomi come Andrea Mazzucchi, Anna Foa, Laura Pepe e Alessandro Aresu, tutti guidati dallo scrittore Paolo Di Paolo. Gli interventi hanno affrontato temi storici e culturali, stimolando una riflessione profonda sui cambiamenti sociali e politici che hanno caratterizzato il nostro tempo.

Per quanto riguarda le informazioni pratiche, non sono stati forniti dettagli specifici sulle date e gli orari dell’evento, né sul numero di partecipanti. È consigliabile controllare il post ufficiale per eventuali aggiornamenti.

Il festival è sostenuto dal Comune di Napoli, che si impegna a far conoscere la cultura e la storia locale attraverso manifestazioni di questo tipo. Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune o i loro profili sui social media.

Per restare aggiornati su eventuali modifiche o dettagli aggiuntivi, è opportuno seguire i canali ufficiali dell’organizzazione.