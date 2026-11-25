Pozzuoli ha registrato un evento sismico di magnitudo 1.6 il 24 novembre 2026 alle 15:30 ora locale. Il sisma è stato localizzato nei pressi di via San Gennaro Agnano, come riportato dall’Osservatorio Vesuviano.

L’evento si è verificato a una profondità di 0,75 km e potrebbe aver generato un boato avvertito dagli abitanti nelle vicinanze dell’epicentro.

I cittadini che riscontrano danni o disagi possono segnalare la situazione contattando i seguenti numeri: Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891 e Protezione Civile: 081/18894400.

Per ulteriori aggiornamenti sull’evoluzione della situazione e sui fenomeni correlati, è possibile visitare il sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV e consultare i bollettini periodici dei Campi Flegrei.

Si raccomanda alla cittadinanza di rimanere aggiornata seguendo i canali ufficiali per avere notizie sulla situazione sismica attuale.