Il comune di Benevento ha comunicato la chiusura della villa comunale, dei parchi cittadini e del cimitero a causa dell’allerta meteo emessa dalla protezione civile regionale. Questa decisione, firmata dal sindaco Clemente Mastella, entrerà in vigore dal 19 novembre 2026 alle ore 08:00 e durerà per 24 ore.

Le chiusure sono state decise in risposta a previsioni di condizioni meteorologiche avverse, con venti localmente forti provenienti da ovest-sud ovest e raffiche associate. È importante sottolineare che, nonostante la chiusura, le attività funerarie proseguiranno, ma verranno gestite con particolare attenzione.

Il sindaco Mastella ha lanciato un appello ai cittadini affinché adottino comportamenti responsabili durante l’allerta. Tra i consigli, si raccomanda di prestare attenzione nelle vicinanze di alberi e strutture verticali, in considerazione del rischio di caduta di rami o oggetti. Inoltre, è consigliato garantire la sicurezza di oggetti mobili su finestre e balconi e limitare gli spostamenti a quanto strettamente necessario.

Particolare attenzione è richiesta anche per gli studenti e il personale scolastico, che sono esortati a evitare soste in aree a rischio di caduta di elementi come cornicioni o rami.

Per segnalare eventuali situazioni di pericolo, è possibile contattare i numeri di emergenza 112, 113, 115. Si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune per rimanere aggiornati sulla situazione meteorologica e sulle disposizioni attualmente in vigore.