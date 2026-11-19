Il Comune di Pozzuoli celebra la Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, illuminando di blu il Rione Terra. Questa iniziativa fa parte della campagna #GoBlue, lanciata da UNICEF Italia e ANCI.

L’illuminazione blu del Rione Terra prenderà il via venerdì 20 novembre e proseguirà per tutto il fine settimana. Questo luogo storico, simbolo della città, sarà ben visibile dal centro e dal porto, diffondendo un messaggio di impegno verso i diritti di bambine, bambini e adolescenti.

È un gesto importante per sottolineare la necessità di proteggere i diritti dei minori, ascoltarne le voci e garantire pari opportunità a tutti. Il Comune desidera ringraziare in modo speciale Ludovica Nasti, concittadina e testimonial di UNICEF Italia, per il suo attivo impegno nella sensibilizzazione su questi temi.

I cittadini possono seguire gli aggiornamenti ufficiali del Comune di Pozzuoli per ulteriori dettagli.