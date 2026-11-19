Questa mattina è stata presentata la 4ª edizione di “Pomigliano per Telethon: una corsa per la vita”, che si terrà il 29 novembre. L’iniziativa ha l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere la ricerca scientifica e coinvolge diverse realtà locali.

All’incontro di presentazione hanno partecipato il Vicesindaco e Assessore allo Sport, avv. Domenico Leone, rappresentanti delle istituzioni, della FIDAL Campania, della Fondazione Telethon e l’atleta paralimpico Claudio De Vivo. Il messaggio è chiaro: ogni passo che facciamo contribuisce a sostenere la ricerca.

Sebbene il luogo della corsa non sia stato ancora reso noto, gli organizzatori invitano tutti a unirsi all’evento e a partecipare attivamente, scendendo in strada per supportare questa causa importante.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare i siti ufficiali del Comune di Pomigliano d’Arco e della Fondazione Telethon, dove verranno forniti aggiornamenti e dettagli sulla manifestazione.