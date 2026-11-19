La Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un’allerta meteo di colore giallo che interesserà tutta la regione, a partire dalle 8 di domani, giovedì 19 novembre, fino alle 8 di venerdì 20 novembre.
Le previsioni indicano precipitazioni locali, che potrebbero manifestarsi anche con rovesci o temporali isolati di moderata intensità, con un graduale miglioramento atteso per il pomeriggio e la sera. Sono previsti anche venti forti da ovest, i quali potrebbero generare mareggiate lungo le coste più vulnerabili.
L’allerta evidenzia un rischio idrogeologico in tutta la regione, con possibilità di ruscellamenti superficiali, allagamenti di spazi interrati, scorrimento delle acque sulle strade e possibili tracimazioni nei sistemi di smaltimento delle acque piovane.
Inoltre, si segnalano possibili innalzamenti dei livelli dei corsi d’acqua, con il rischio di inondazioni nelle aree circostanti e cadute di massi in zone fragile dal punto di vista idrogeologico.
Si invita la cittadinanza a prestare attenzione e a seguire gli aggiornamenti attraverso i canali ufficiali della Protezione Civile.