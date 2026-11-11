Vico Equense, cimitero comunale ‘San Francesco’: nuovi orari

Il cimitero comunale ‘San Francesco’ di Vico Equense ha aggiornato i suoi orari di apertura. Secondo quanto riportato nel post ufficiale del Comune, da martedì a sabato il cimitero sarà aperto dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00. La domenica, invece, l’apertura è prevista dalle 8:00 alle 12:00, mentre il lunedì rimarrà chiuso.

Questi cambiamenti sono stati attuati per offrire un servizio migliore ai cittadini. È importante che gli utenti ne tengano conto per pianificare al meglio le loro visite.

Attualmente non ci sono informazioni specifiche relative alla provincia o alla regione. Per ulteriori dettagli, i cittadini possono fare riferimento al post ufficiale o contattare l’ufficio competente.

Si invita a rispettare i nuovi orari e a organizzare le visite di conseguenza, in attesa di eventuali aggiornamenti futuri.