Caserta, sospensione idrica il 12 novembre 2026

Giovedì 12 novembre 2026, la società Nepta procederà a una sospensione temporanea dell’erogazione dell’acqua a Caserta. Questo stop avrà luogo dalle ore 14:00 fino alle ore 22:00, per permettere lavori sulla rete idrica.
Le vie coinvolte nell’interruzione includono Via Acquaviva (nel tratto compreso tra Viale Lincoln e Via Vivaldi), Viale della Resistenza, Via Trento, Via Bari e Via Archivio.
Se tutto procede secondo le previsioni, la normale erogazione idrica dovrebbe riprendere entro le ore 22:00.
Si raccomanda ai cittadini di adottare le opportune misure precauzionali per affrontare questa interruzione. Per ulteriori informazioni, è possibile seguire i canali ufficiali del Comune.