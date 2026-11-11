Torre del Greco, eventi ‘Le stagioni della Campania’: appuntamenti in arrivo

A Torre del Greco si stanno preparando due eventi all’interno del progetto Le stagioni della Campania, come ha comunicato il Comune. Il sindaco Luigi Mennella ha messo in evidenza l’importanza di organizzare manifestazioni che esaltino le tradizioni artigianali locali, con particolare attenzione alla lavorazione del corallo e del cammeo.

Vincenzo Aucella, presidente del Consorzio Corallo e Cammeo Torrese, ha sottolineato il valore della sinergia tra l’amministrazione comunale, le imprese e il mondo della formazione. Questi eventi sono stati ideati per creare occasioni di approfondimento e scambio, coinvolgendo anche gli studenti del Liceo Artistico.

Chi desidera esplorare il programma completo di Le stagioni della Campania, che si protrarrà fino a maggio, può visitare il sito ufficiale del Comune di Torre del Greco per maggiori dettagli e aggiornamenti.