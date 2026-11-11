Pozzuoli, interventi sulla rete idrica: disagi il 10 novembre

Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque informa che il 10 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Corso della Repubblica.
Durante questo periodo, gli utenti che risiedono nel Centro storico e nel Porto potrebbero sperimentare depressioni o carenza nella fornitura di acqua.
Il Servizio si scusa anticipatamente per i disagi che potrebbero verificarsi e suggerisce di adottare le necessarie precauzioni.
Per restare aggiornati, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.