Pozzuoli, interventi sulla rete idrica: disagi il 10 novembre

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Il Servizio Ciclo Integrato delle Acque informa che il 10 novembre 2026, dalle ore 10:00 alle 12:30, saranno effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica in Corso della Repubblica.

Durante questo periodo, gli utenti che risiedono nel Centro storico e nel Porto potrebbero sperimentare depressioni o carenza nella fornitura di acqua.

Il Servizio si scusa anticipatamente per i disagi che potrebbero verificarsi e suggerisce di adottare le necessarie precauzioni.

Per restare aggiornati, si consiglia di seguire i canali ufficiali del Comune di Pozzuoli.

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