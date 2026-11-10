Afragola, Villa Comunale: orario di chiusura anticipato dal 9 novembre

A partire da lunedì 9 novembre, la Villa Comunale di Afragola avrà un nuovo orario di chiusura. Questa modifica è stata decisa dal Comune in considerazione della riduzione delle ore di luce durante il periodo invernale.
Il parco chiuderà alle 20:00, un’ora prima rispetto alle 21:00 di prima. Gli orari di apertura rimarranno invece gli stessi, senza variazioni.
Si invita la cittadinanza a rispettare il nuovo orario di chiusura e a seguire le indicazioni degli operatori presenti, per garantire un accesso ordinato e la sicurezza di tutti.
L’Amministrazione Comunale ringrazia i cittadini per la loro collaborazione e li invita a restare aggiornati su eventuali novità future.