Torre del Greco, eventi: appuntamento il 15 novembre

Torre del Greco, insieme ai comuni di Ercolano e Trecase, lancia una nuova iniziativa per far conoscere le bellezze locali. A partire da domenica 15 novembre, il programma prevede escursioni, visite guidate ed esperienze enogastronomiche.

Questa iniziativa, sostenuta dai tre comuni e finanziata dalla Regione Campania, rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire il patrimonio naturale e culturale della zona. I partecipanti avranno la possibilità di percorrere sentieri del Vesuvio, visitare siti archeologici, esplorare chiese storiche, le ville del Migliod’Oro e le cantine del Lacryma Christi.

Il primo evento in programma sarà un’escursione alla Valle dell’Inferno e lungo la strada Matrone a Trecase. Le prenotazioni potranno essere effettuate 7 giorni prima di ogni evento, attraverso il sito ufficiale dell’iniziativa.

Per avere maggiori dettagli sul programma completo e sulle modalità di adesione, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune di Torre del Greco.

Il Comune di Torre del Greco cura l’organizzazione e invita tutti gli interessati a unirsi a queste attività gratuite per scoprire il territorio.