Bacoli, inaugurazione murales e giostrine al parco di Cappella

Mercoledì alle 16:30, si svolgerà l’inaugurazione di un nuovo murales artistico dedicato agli animali, accompagnata dall’apertura di nuove giostrine gratuite nel parco giochi di Cappella. L’evento, organizzato dal Comune di Bacoli, vedrà la presenza dell’artista Alessandro Ciambrone, del consigliere comunale Antonio Della Ragione e del Sindaco Josi Gerardo Della Ragione.

Il murales, creato da Ciambrone, si aggiunge alle sue precedenti opere donate in vari punti di Bacoli, come la villa comunale e il campo di calcio di Cuma. Questa nuova creazione è stata collocata in un’area recentemente ristrutturata del parco giochi, rendendolo più accogliente e vivace per i bambini.

Durante l’inaugurazione, sarà presentata anche la nuova area giostre, un’importante iniziativa per offrire spazi ludici gratuiti ai più piccoli. Il sindaco ha evidenziato l’importanza di garantire ai bambini il diritto al gioco, ricordando che giostrine simili sono già disponibili in altre zone del comune, come Bellavista e al Fusaro.

Il Comune di Bacoli continua a lavorare per migliorare i servizi pubblici, puntando a rendere il territorio sempre più vivibile e accessibile a tutti. Per rimanere aggiornati, si consiglia di seguire il post ufficiale del Comune.