Torre del Greco, esercitazione sul rischio maremoto l’11 novembre

Il Comune di Torre del Greco informa che mercoledì 11 novembre 2026, dalle ore 9 alle 14, si svolgerà un’esercitazione nazionale dedicata al rischio maremoto. Questa attività coinvolgerà tutta la Campania ed è pensata per testare le procedure di allerta e la capacità di inviare comunicazioni tramite e-mail e SMS.

È importante specificare che si tratta esclusivamente di un’esercitazione, quindi non ci saranno eventi reali di maremoto. Essere informati sui potenziali rischi e sulle misure di prevenzione è fondamentale per garantire la sicurezza di tutti.

I cittadini possono trovare ulteriori dettagli su come comportarsi in caso di emergenza consultando le linee guida della Protezione Civile sul rischio maremoto, disponibili a questo link: rischi.protezionecivile.gov.it.

È consigliabile seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti sulle procedure di sicurezza in corso.