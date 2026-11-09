Napoli, campagna #IoLotto: contro la violenza sulle donne

Il Comune di Napoli ha dato il via alla campagna #IoLotto, un progetto promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità per affrontare il problema della violenza sulle donne. Questa campagna ha l’intento di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema grave e attuale.

Per tutto il mese, le protagoniste della campagna sono Viviana e Serena delle Ebbanesi, le quali portano un messaggio chiaro: le donne non sono sole e possono contare su aiuti concreti. La campagna si inserisce nella mobilitazione nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”, che mira a informare, ascoltare e intervenire.

Per chi ha bisogno di aiuto, è attivo il numero verde 1522 e sono presenti i Centri Antiviolenza comunali, pronti a offrire ascolto e protezione a tutte le donne in difficoltà.

Per maggiori informazioni sui Centri Antiviolenza, è possibile visitare il sito ufficiale del Comune di Napoli. Inoltre, il video di novembre, che accompagna la campagna, è stato realizzato con il contributo di Viviana e Serena, con un particolare ringraziamento a Italya per la direzione creativa e alla Scuola di Cinema di Napoli per il supporto nelle riprese.

Per rimanere aggiornati e avere ulteriori dettagli, si può consultare il post ufficiale del Comune o visitare il sito a esso dedicato.