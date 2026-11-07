Casoria, ritiro codici per carta dedicata dal 2 novembre

Dal 2 novembre al 15 dicembre 2026, i cittadini aventi diritto alla carta dedicata possono recarsi presso il Comune di Casoria per ottenere il codice identificativo necessario all’attivazione della carta presso Poste Italiane.

Il ritiro dei codici avverrà all’IV Settore – Servizi Diretti alla Persona, situato in Via Pio XII n. 130. Gli orari di apertura sono dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

È importante presentare un documento di identità valido e la tessera sanitaria o il codice fiscale per completare il ritiro. Qualora non fosse possibile presentarsi di persona, si può delegare un’altra persona, che dovrà presentare un modulo di delega firmato da entrambi, insieme a una copia dei documenti di riconoscimento e dei codici fiscali sia del delegante che del delegato.

Tutte le informazioni e i moduli necessari sono reperibili sul sito ufficiale del Comune di Casoria, consultabile tramite questo link.