Pozzuoli, contributi per riparazioni: domande entro il 8 febbraio 2027

Il Comune di Pozzuoli comunica che sono disponibili contributi per la riparazione degli edifici danneggiati dal bradisismo. Le modalità per accedere a questi fondi sono state definite con la Determinazione dirigenziale n. 2139 del 6 novembre 2026, che è attualmente in fase di pubblicazione. Le domande possono essere presentate dal 9 novembre 2026 fino all’8 febbraio 2027.

Le richieste possono riguardare danni causati da diversi eventi sismici. In particolare, per i danni derivanti dall’evento del 20 maggio 2024, è necessario che sia stato disposto lo sgombero o che si sia richiesta la verifica di agibilità entro il 3 luglio 2024. Per i danni degli eventi del 13 e 15 marzo 2025, così come quelli di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2025, è fondamentale che la condizione sia rispettata entro il 30 giugno 2026. Infine, per i danni del 31 luglio e 1° agosto 2026, è richiesta la verifica di agibilità entro l’8 agosto 2026.

I contributi disponibili saranno limitati in base alle risorse finanziarie e saranno influenzati dalle graduatorie delle domande già approvate in relazione a eventi passati.

Per presentare le domande, è necessario utilizzare lo Sportello Unico per l’Edilizia, accessibile all’indirizzo suedi.cloud/pozzuoli. Il modulo da compilare è denominato “Allegato A” e deve essere accompagnato dalla documentazione richiesta, in conformità con il Decreto del Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare, in collaborazione con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, datato 13 dicembre 2024.

Il Comune di Pozzuoli ha organizzato un incontro informativo per fornire chiarimenti sulle modalità di accesso ai contributi. Questo incontro si terrà il 13 novembre 2026, alle ore 16:30, presso la sede della Protezione Civile comunale, in via Vittorini n. 1, a Monterusciello. L’incontro è rivolto a tecnici e amministratori di condominio e rappresenta un’occasione per risolvere eventuali dubbi e facilitare la preparazione delle domande.