Napoli, Congresso delle Capitali Europee dello Sport al Real Albergo dei Poveri

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli accoglierà il Congresso delle Capitali Europee dello Sport, un’importante iniziativa per il panorama sportivo europeo.

Durante il congresso, si discuterà del percorso fatto fino a oggi e si analizzeranno le opportunità di sviluppo che emergeranno dall’esperienza di quest’anno. Le città europee coinvolte avranno così l’opportunità di confrontarsi, condividere idee e raccontare le proprie esperienze nel campo dello sport.

L’evento è promosso da ACES Italia e ACES Europe, due organismi impegnati a valorizzare il ruolo dello sport nelle comunità di tutta Europa.

Per maggiori informazioni, comprese le date e gli orari, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Napoli o i canali informativi di ACES.