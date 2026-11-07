Napoli, Congresso delle Capitali Europee dello Sport al Real Albergo dei Poveri

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Il Real Albergo dei Poveri di Napoli accoglierà il Congresso delle Capitali Europee dello Sport, un’importante iniziativa per il panorama sportivo europeo.

Durante il congresso, si discuterà del percorso fatto fino a oggi e si analizzeranno le opportunità di sviluppo che emergeranno dall’esperienza di quest’anno. Le città europee coinvolte avranno così l’opportunità di confrontarsi, condividere idee e raccontare le proprie esperienze nel campo dello sport.

L’evento è promosso da ACES Italia e ACES Europe, due organismi impegnati a valorizzare il ruolo dello sport nelle comunità di tutta Europa.

Per maggiori informazioni, comprese le date e gli orari, è possibile visitare il post ufficiale del Comune di Napoli o i canali informativi di ACES.

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