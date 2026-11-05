Melito di Napoli, ‘La città che vorrei’: appuntamento 7-8 novembre

Il Comune di Melito di Napoli ha organizzato due giornate speciali, intitolate ‘La città che vorrei’, dove i bambini potranno dare libero sfogo alla loro immaginazione e creare la loro idea di città ideale. Gli eventi si terranno presso la Biblioteca comunale di Melito di Napoli nei giorni sabato 7 e domenica 8 novembre 2026.

Queste giornate sono un’opportunità per i più piccoli di esplorare e condividere le loro visioni su come dovrebbe essere una città perfetta. I bambini potranno lavorare su progetti che riflettono i loro sogni e desideri, contribuendo attivamente alla creazione di un mondo che immaginano.

Non sono stati forniti dettagli specifici su costi o modalità di prenotazione nel comunicato originale, ma è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune per eventuali aggiornamenti.

Il Comune di Melito di Napoli accoglie tutti i bambini e li invita a partecipare a queste giornate all’insegna della creatività e del divertimento, dove ogni idea sarà valorizzata.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il post ufficiale sul sito del Comune o seguire i loro canali social.