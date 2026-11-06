Pozzuoli, allerta meteo gialla in vigore: le indicazioni per i cittadini

Allerta meteo di livello GIALLO per temporali è stata emessa per il Comune di Pozzuoli. La comunicazione è stata diffusa dalla Protezione Civile della Regione Campania e sarà in vigore dalle ore 13:00 di oggi, venerdì 6 novembre 2026, fino alle ore 10:00 di domani, sabato 7 novembre 2026.

Durante le prossime ore, sono attese precipitazioni intense a livello locale, che potrebbero portare a criticità legate al rischio idrogeologico.

Tra i rischi più significativi ci sono allagamenti e ruscellamenti sulle strade, l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua e il rischio di esondazioni. Inoltre, si segnala la possibilità di caduta di massi e fenomeni franosi nelle aree più vulnerabili.

Si invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione, specialmente durante gli spostamenti, e a evitare le zone a rischio di allagamenti e i sottopassi in caso di piogge particolarmente forti.

Il Comune di Pozzuoli monitorerà attentamente l’andamento delle condizioni meteo e fornirà aggiornamenti tramite i propri canali ufficiali.