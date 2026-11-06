Afragola, celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale

Afragola ha commemorato mercoledì 4 novembre la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate presso la Villa Comunale. All’evento erano presenti il sindaco Gennaro Giustino, insieme alle autorità civili e militari, alle associazioni combattentistiche e d’arma, e a un folto gruppo di cittadini.

La cerimonia è cominciata con un raduno in Viale Cristo Re, seguito da un breve corteo che ha condotto al monumento ai Caduti. Qui, si è svolto l’alzabandiera e la deposizione di una corona d’alloro in onore dei giovani di Afragola che hanno sacrificato la propria vita durante il conflitto tra il 1940 e il 1945.

Durante l’evento, il sindaco Gennaro Giustino ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo, evidenziando come il sacrificio dei giovani afragolesi rappresenti un patrimonio collettivo e una responsabilità da tramandare alle nuove generazioni. Ha anche ringraziato le donne e gli uomini delle Forze Armate per il loro instancabile impegno al servizio della nostra nazione.

Questa celebrazione ha offerto un’opportunità di unità e riflessione, richiamando valori fondamentali come la libertà, la pace e il senso del dovere, essenziali per la costruzione di una società più giusta.

Per maggiori informazioni o aggiornamenti, si consiglia di visitare il post ufficiale del Comune di Afragola.