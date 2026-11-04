Pozzuoli, sospensione idrica: intervento il 4.11.2026 dalle 15

Il Comune di Pozzuoli comunica che l’intervento di riparazione e la relativa sospensione idrica, inizialmente programmato per il 4 novembre 2026 alle ore 8:30, è stato posticipato alle ore 15. Questa modifica è stata decisa per limitare i disagi alle scuole della zona.

L’intervento prevede la sostituzione della condotta di adduzione in Via Madonna del Pantano e coinvolgerà molte utenze. La fornitura idrica sarà interrotta per le utenze situate in Viale dei Platani, Via Santa Maria Goretti, Parco Paradiso, Via Orsa Minore, Via del Mare, Via Ariete, Via Alice e nelle strade circostanti.

Le utenze idriche della zona saranno quindi direttamente interessate da questa modifica. Si raccomanda ai cittadini di organizzarsi in anticipo per affrontare la sospensione della fornitura.

Per maggiori dettagli o aggiornamenti, è possibile consultare il post ufficiale del Comune oppure contattare gli uffici competenti.