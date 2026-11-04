Torre del Greco, Staffetta dei Diritti: appuntamento a giugno

Torre del Greco ha ospitato la tappa della X Staffetta dei diritti, intitolata ‘A vele spiegate verso la pace’, organizzata dal Laboratorio regionale Città dei Bambini e delle Bambine di San Giorgio a Cremano. L’evento ha coinvolto gli alunni delle scuole locali, che hanno realizzato delle vele per diffondere un messaggio di pace, fratellanza e rispetto dei diritti.

La manifestazione è iniziata nell’area degli ex Molini Meridionali Marzoli, dove un vivace spettacolo di sbandieratori ha dato il via alla festa, accompagnato dal ritmo coinvolgente dei tamburi. Dopo l’accensione simbolica del braciere, un corteo di studenti ha percorso le strade fino all’Hotel Poseidon, dove Torre del Greco ha ricevuto il testimone dal Comune di Sant’Anastasia.

All’evento sono intervenuti gli assessori del Comune di Torre del Greco, Mariateresa Sorrentino, che si occupa di Pubblica Istruzione e Politiche Sociali, e Luisa Annibale per Sant’Anastasia. L’assessora Sorrentino ha sottolineato l’importanza di parlare di pace con i giovani e ha espresso riconoscenza verso le scuole e chi ha contribuito all’organizzazione dell’iniziativa.

La giornata è proseguita con esibizioni artistiche e performance degli studenti, i quali hanno messo in evidenza, attraverso la loro creatività, musica e danza, il valore della pace e dei diritti. Domani, la Staffetta si trasferirà a Ercolano.