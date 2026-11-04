Torre del Greco, servizio segnalazione guasti illuminazione attivo

A Torre del Greco è stato attivato un servizio dedicato alla segnalazione di guasti e problemi relativi all’illuminazione pubblica. Come informato dal Comune, i cittadini possono facilmente segnalare qualsiasi disservizio contattando il numero verde 800901050, che è attivo gratuitamente 24 ore su 24, sette giorni su sette.

In alternativa, è possibile inviare un’email all’indirizzo sole.segnalazioni@enel.com. Questo servizio è stato istituito per garantire che la città sia sempre ben illuminata e per rispondere in modo tempestivo alle esigenze della comunità.

Per rimanere aggiornati su ulteriori informazioni e comunicazioni, è consigliabile seguire i canali ufficiali del Comune di Torre del Greco.