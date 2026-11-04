Vico Equense, interruzione energia elettrica il 6 novembre

Vico Equense avvisa i cittadini che, per consentire interventi sugli impianti, venerdì 6 novembre 2026, dalle ore 9.30 alle ore 17.30, l’erogazione di energia elettrica sarà sospesa in alcune strade del comune. L’interruzione riguarderà esclusivamente i clienti alimentati in bassa tensione.

Le aree interessate includono tratti di Via Raffaele Bosco, Via Bonea, Via Madonella, Via San Vito e Piazza Bonea. I civici specifici sono indicati nel comunicato ufficiale.

Si consiglia ai cittadini di prestare attenzione, poiché durante i lavori l’energia elettrica potrebbe essere riattivata per breve tempo. È meglio evitare l’uso degli ascensori durante l’interruzione.

Per maggiori dettagli, è possibile visitare il sito www.e-distribuzione.it. Per segnalare guasti, è attivo il Numero Verde 803.500. Ci scusiamo per i disagi e ringraziamo per la comprensione.