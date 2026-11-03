Torre del Greco, Buoni Spesa 2026: domande entro il 20 novembre

A partire dal 3 novembre 2023, dalle ore 15, è possibile fare richiesta per i Buoni Spesa 2026, un’iniziativa promossa dal Comune di Torre del Greco. Questo sostegno è destinato a chi vive nella città e si trova in condizioni di vulnerabilità socio-economica.

I beneficiari riceveranno un buono spesa una tantum del valore di 280 euro, assegnato secondo i criteri stabiliti nell’Avviso pubblico, fino a esaurimento dei fondi disponibili.

Le domande vanno presentate esclusivamente online fino al 20 novembre 2026 attraverso la piattaforma CivesHub. È fondamentale che i richiedenti seguano attentamente le istruzioni indicate nel post ufficiale per garantire una corretta compilazione della domanda.

Per ulteriori dettagli sui requisiti, le modalità di presentazione e altre informazioni utili, il Comune ha pubblicato una guida online. Si raccomanda di leggere con attenzione tutte le indicazioni prima di inviare la richiesta.

Per consultare il post ufficiale o se si necessitano chiarimenti, si può visitare il sito del Comune di Torre del Greco.