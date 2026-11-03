Benevento, allerta meteo in vigore: le indicazioni per i cittadini il 3 novembre

Il sindaco Clemente Mastella ha diramato un avviso riguardo le cattive condizioni meteorologiche a Benevento, valido dalla mezzanotte del 3 novembre fino alle 14:00 dello stesso giorno. Durante questo intervallo di tempo, si prevedono rovesci e temporali di moderata intensità.

In base a quanto comunicato, è raccomandato alla popolazione di adottare alcune precauzioni. È preferibile evitare luoghi interrati o al piano terra, in particolare nelle zone che potrebbero essere soggette a allagamenti. È importante monitorare il livello delle acque di deflusso.

Se è necessario attraversare un sottopasso stradale, è fondamentale verificarne la praticabilità; in caso contrario, è consigliato segnalare la situazione ai numeri di emergenza 112, 113, 115. Gli spostamenti devono essere limitati a quelli strettamente necessari, prestando particolare attenzione alle aree già segnalate come a rischio idrogeologico e idraulico.

In aggiunta, è bene prestare attenzione in prossimità di alberi e strutture alte, poiché c’è il pericolo di caduta di rami o altri elementi. Infine, è consigliato assicurare o rimuovere oggetti che potrebbero essere sollevati dal vento da finestre e balconi.

Per rimanere informati e ricevere ulteriori aggiornamenti, si invita la cittadinanza a seguire i canali ufficiali del Comune di Benevento.