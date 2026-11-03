Melito di Napoli, pacchi alimentari: consegna a novembre 2026

Il Comune di Melito di Napoli ha annunciato che la consegna dei pacchi alimentari è prevista per novembre 2026. Questa iniziativa è pensata per supportare i cittadini che si trovano in difficoltà economica.

Per coloro che non potranno ritirare il pacco di persona, sarà necessaria una delega obbligatoria. È fondamentale che questa delega sia accompagnata da una fotocopia di un documento d’identità, sia del beneficiario che della persona che riceve l’incarico.

Attualmente, non ci sono informazioni specifiche su dove avverrà il ritiro o su chi sarà coinvolto nella consegna. È quindi importante che gli interessati rimangano informati su queste questioni in vista di novembre.

Per ulteriori informazioni, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Comune o di seguire gli aggiornamenti sui canali comunicativi dell’ente.